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Без российского топлива Украине предрекли коллапс

Экономика

Почти 60% поставляемого на Украину топлива производится в РФ

Киев, 12 ноября 2018, 05:43 — REGNUM  Украине грозит топливный коллапс в случае, если прекратятся поставки российских нефтепродуктов. Об этом заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью украинскому порталу «Обозреватель».

Корольчук отметил, что почти 60% поставляемого на Украину топлива производится в России. Прекращение поставок обернется для рынка Украины катастрофическим ударом.

Если Россия в самом деле остановит поставки топлива, над Украиной нависнет реальная угроза коллапса в секторе нефтепродуктов, считает эксперт. Кризис может длиться до полугода, пока не произойдет стабилизация и переориентирование рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году добыча нефти на территории Украины сократилась на 4,2%, в 2018 году также ожидается некоторое снижение объемов добычи. Стоимость топлива на украинских АЗС растет: с 20 сентября по 8 октября рост составил в среднем 10%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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