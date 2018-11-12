Без российского топлива Украине предрекли коллапс

Киев, , 05:43 — REGNUM Украине грозит топливный коллапс в случае, если прекратятся поставки российских нефтепродуктов. Об этом заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью украинскому порталу «Обозреватель».

Корольчук отметил, что почти 60% поставляемого на Украину топлива производится в России. Прекращение поставок обернется для рынка Украины катастрофическим ударом.

Если Россия в самом деле остановит поставки топлива, над Украиной нависнет реальная угроза коллапса в секторе нефтепродуктов, считает эксперт. Кризис может длиться до полугода, пока не произойдет стабилизация и переориентирование рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году добыча нефти на территории Украины сократилась на 4,2%, в 2018 году также ожидается некоторое снижение объемов добычи. Стоимость топлива на украинских АЗС растет: с 20 сентября по 8 октября рост составил в среднем 10%.

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