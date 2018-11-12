Фонд драгоценных камней Якутии: Распродавать уже практически нечего

Якутск, , 05:09 — REGNUM Цель принятия поправки, дающей Якутии право продавать драгоценные камни из своего госфонда на покрытие дефицита бюджета, не ясна. Распродавать оттуда уже практически нечего, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин.

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Принятый 8 ноября законопроект позволяет регионам финансировать дефицит своего бюджета за счёт доходов от реализации драгметаллов и камней, единственным обладателем такого фонда является Якутия.

«Госфонд драгоценных металлов и камней республики практически пуст, и не пополняется, — не понимает причины внесения таких поправок в закон Эрнст Берёзкин. — Есть ценности в Сокровищнице республики, но это фактически музейное учреждение. А Государственный комитет по драгоценным металлам и камням давно был переведён в организационно-правовую форму — государственное предприятие. Через него в последние годы, возможно, продавались, минуя бюджет (то есть фактически разворовывались) акции и имущество, принадлежавшие республике. Сейчас ГУП «Комдрагметалл» стал чем-то вроде треста столовых и ресторанов».

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Причиной внесения инициативы, цель которой — получение разрешения на продажу из фонда Якутии драгоценных камней Эрнст Берёзкин считает имитацию бурной деятельности представителями власти или депутатами региона.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин высказывал мнение, что разрешения продавать драгоценные камни из фонда республики будет полезно на фоне финансовых проблем региона.

«В бюджете 2019−2021 годов идёт очень сильное снижение доходной части притом, что мы ещё с 2017 года не со всеми предпринимателями расплатились по тендерам, задолженность около полумиллиарда. Поэтому этот законопроект будет, конечно, нужен. Да, надо думать о будущем, но надо подумать и о сегодняшнем дне — о спорте, об образовании, здравоохранении», — отметил депутат.