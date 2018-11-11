Япония поддержала проект Узбекистана по строительству АЭС

Ташкент, , 13:01 — REGNUM Гендиректор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов посетил Японию, где, в том числе, изучил опыт этой страны в управление рисками на атомных электростанциях, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении агентства «Узатом».

Глава узбекского агентства посетил префектуру Фукусима, где ознакомился с мерами по устранению последствий землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами, провел ряд встреч и переговоров в японских ведомствах и компаниях.

«Эффективные меры по устранению последствий аварии на АЭС, основанные на современных технологиях, позволили не только восстановить нормальную жизнь региона и проживающего в нем населения, но и продолжать полноценную экономическую деятельность, в том числе производство сельхозпродукции и лов рыбы», говорится в сообщении.

Японской стороной было отмечено, что атомная энергетика остается одной из важных составляющих энергобаланса Японии и обеспечения её стабильного развития.

В этой связи, специалистами Японии была поддержана инициатива Узбекистана по строительству АЭС по технологии ВВЭР и выражена готовность сотрудничать и обмениваться опытом, в первую очередь в области подготовки кадров. В частности предложено организовать обучения узбекских специалистов в учебно-тренировочных центрах Японии.

«Стороны, учитывая стратегическое сотрудничество Узбекистана и Японии, а также большой опыт Японии в атомной энергетике, обсудили возможности партнерства в области подготовки кадров, организации тренингов для узбекских специалистов», говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM в октябре этого года президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане. Позднее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за скорейший ввод в строй атомной электростанции, ввиду ускоренного развития экономики и последующей потребности страны в электричестве, которая достигнет к 2030 году 20 тысяч мегаватт.