Калуга, , 17:17 — REGNUM В Калужской области снизились оптовые цены на нефтепродукты. Бензин подешевел на 4,2%, а дизельное топливо — на 9,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги.

Между тем, розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов Калужской области не изменились. При этом, в регионе по-прежнему самое дешевое топливо в Центральном федеральном округе.

Так, по состоянию на 29 октября 2018 года в регионе бензин в среднем продавали по цене 41,15 рублей за литр, а дизельное топливо — по 42,90 рубля за литр.

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