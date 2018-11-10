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В Калужской области снизились оптовые цены на нефтепродукты

Экономика

Бензин подешевел на 4,2%, дизельное топливо – на 9,8%

В Калужской области снизились оптовые цены на нефтепродукты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цены на бензин

Калуга, 10 ноября 2018, 17:17 — REGNUM  В Калужской области снизились оптовые цены на нефтепродукты. Бензин подешевел на 4,2%, а дизельное топливо — на 9,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги.

Между тем, розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов Калужской области не изменились. При этом, в регионе по-прежнему самое дешевое топливо в Центральном федеральном округе.

Так, по состоянию на 29 октября 2018 года в регионе бензин в среднем продавали по цене 41,15 рублей за литр, а дизельное топливо — по 42,90 рубля за литр.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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