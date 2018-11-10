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Huawei продала 4 млрд мобильных телефонов

Экономика

Половина устройств была реализована на рынке Китая

Huawei продала 4 млрд мобильных телефонов
JohnKarak
Huawei

Пекин, 10 ноября 2018, 13:55 — REGNUM  Китайская компания Huawei продала более 4 млрд мобильных телефонов, заявил представитель компании Чжан Пин на конференции в городском округе Цзясин (Китай). Об этом сообщает Giz China.

Чжан Пин сообщил, что количество проданных мобильных телефонов компании Huawei, основанной в 1987 году, превысило отметку в 4 млрд устройств в 2018 году.

Представитель компании отметил, что половина устройств была реализована на рынке Китая, вторая половина — в других странах.

В Huawei добавили, что сейчас компания сосредоточилась на проведении собственных исследований в области информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Huawei запатентовала аккумуляторы с литий-кремниевыми батареями. В компании считают, что массовое производство новых быстрозарядных аккумуляторов приведет к серьезным изменениям на рынке смартфонов.

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