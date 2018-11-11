Жмурки с опричниками: коллекторы потрошат Россию

Платон Беседин, , 07:02 — REGNUM

Времена, когда бандиты прессовали людей в России, давно прошли. Так говорят. Бандиты выбивали долги, собирали дань. Лучше всех тот беспредел изобразил Алексей Балабанов в фильме «Жмурки». Помните героев Дмитрия Дюжева и Алексея Панина?

Но всё-таки прошли времена? Или в это только хочется верить? Полагаю, что второе — хочется верить. Просто бандитские робы монстры сменили на костюмчики, вооружившись директивами от банков и микрозаймовых контор. Имя новых вышибал — коллекторы.

Зарывшись в информационном ворохе, мы чуть подзабыли о них. Но они-то о себе всегда напомнят. Вот совсем недавно в Хабаровске коллекторы угрожали должнику расправой, а после опубликовали в социальных сетях порнографические коллажи с членами его семьи. Более всех поиздевались над несовершеннолетней дочерью должника. Начато следствие.

Ну и? Что следствие? Сколько случаев коллекторского беспредела мы уже знаем? И сколько ещё узнаем? Порнографические коллажи — это мелочи. Вон в Петербурге коллектор отправил пенсионерке фото её внучки на фоне гроба — и подписал: «Убита за долги» (это, кстати, один из любимых фокусов монстров — не гнушаются подписывать даты смерти и у грудных детей).

А вспомните, в Ульяновске коллектор швырнул «коктейль Молотова» в жилой дом, из-за чего обгорел 2-летний ребёнок. В Татарии вышибалы долгов довели до самоубийства пенсионерку. В Нижнем Новгороде повесили собаку. В Заполярье подкинули 16-летней девочке-инвалиду кошку с отрезанной головой. В Новосибирской области изнасиловали женщину и избили её мужа.

Такая у них работа — у коллекторов. Кто-то так говорит. В не самый человеколюбивый и справедливый век, когда упыри, убивающие 12 человек и жарящие на костре из их тел 9-месячную девочку, получают за это 20 лет, а после жрут в колонии икру и крабов, порнографические коллажи уже не кажутся адом.

Однако какова психика у тех, кто идёт в коллекторы? Нужны деньги? Или элемент садизма тоже присутствует? Или всё вместе? Со здоровой психикой в коллекторы не идут, очевидно. И со здоровыми судьбами тоже: поэтому немало тех, кто с психическими проблемами, или тех, кто сидел в тюрьме. За грабёж ведь можно отправиться за «решётку» а за коллекторство — нет. Ведь жертвы, с коих выбивали долги, по их же словам, часто не находили помощи у полиции, а конторы открещивались от вышибал.

Да, можно и нужно осуждать коллекторов. Однако такая критика — ещё одно бла-бла-бла. Важнее, как завещал коллективный классик, зрить в корень. Почему коллекторы творят свой беспредел? Да потому, что нет внятных законов, ограничивающих их деятельность, нет суровых наказаний. Коллектору разрешено делать то, что он делает. И хорошо, если монстры не переусердствуют.

Однако они лишь исполнители. А кто заказчики? Банки, ломбарды, микрозаймы — все те, кто кредитует граждан. При этом опаснее задолжать конторке несколько тысяч рублей, чем миллион — банку. В своей статье я назвал ломбарды и микрозаймы раковыми опухолями на теле России. И это так. Ведь все эти сомнительные организации пользуются слабостью человека.

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Слабостью в широком смысле: одному необходимы деньги на лекарства (мать девочки, которой подкинули кошку, с зарплатой медсестры в 17 тысяч рублей брала деньги на лечение, надеясь, что поможет Фонд социального страхования — не помог), другому же хочется гульнуть. И то, и другое — слабость, просто разного толка. Первая — благородная, вторая — порочная. На таких людях и наживаются банки и микрозаймы. Они выдают быстрые деньги под бешеные проценты — то есть, за длительные мучения. И долг благодаря лживому начислению растёт в сатанинской прогрессии.

А после начинается коллекторский шмон. Человек, взявший кредит или микрозайм, фактически загоняется в рабство. Его садят в долговую яму, приковывая к экономической батарее, а после своего рода насилуют — чаще всего морально, но иногда и физически. Как в другом фильме Балабанова — «Груз 200». Изнасилования тоже бывают разные.

Противоборствует ли этому кто-то? Ограничивает ли микрозаймовые организации законом? Практически нет. Более того, такая жизнь — в долг — активно продвигается и внедряется. У нас вся страна — в кредитах; десятки миллионов людей. Что-то пойдёт не так — к ним придёт коллектор. Это почти узаконенное, намеренное рабство. Человеку навязывают жизнь в кредит. Тем контролируют его волю и разум. Делают порабощённым и слабым. Чтобы у него соответствующим образом менялось сознание и бытие.

По сути, создаётся прослойка тех, кто таким образом контролирует значительную часть населения. Это феодалы, у которых есть рабы, посаженные на долговую иглу. Но феодалы слишком заняты и не хотят марать руки «коктейлями Молотова» или порноколлажами, поэтому они держат опричников, которые — часто не без удовольствия — выполняют жуткую работу. Да, рабство, опричнина никуда не ушли, как и феодальные отношения — просто их замаскировали под иные формы.

И пока будет существовать такая форма рабства, пока не возьмут под реальный контроль банки, ломбарды и микрозаймы, коллекторский беспредел будет продолжаться. Значит, будут страдать и мучиться люди. Их не только станут пытать физически, но и низводить морально, превращая в загнанных беглецов.

Так кому выгодны опричники на службе у феодалов? Кому полезна система узаконенного рабства через финансовые долги? Кому нужно воспитание покорности у значительной части населения? Тем, кто хочет управлять всем и вся. Но уверены ли они, что в конечном итоге задавленные рабы не взбунтуются и не отомстят, идя на штурм не только коллекторских шабашей, но и крепостей феодалов? И не лучше ли, не полезнее ли для государства развивать свободное общество? То, что будет существовать не в страхе долговой ямы, а в надежде на единое дело? Ведь у такого общества куда больше шансов выжить. Всем, без исключения.