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Названа дата рассмотрения апелляции «Газпрома» к «Нафтогазу»

Экономика

Иски «Газпрома» и «Нафтогаза» «объединили в одно дело»

Стокгольм, 10 ноября 2018, 03:53 — REGNUM  Рассмотрение апелляции «Газпрома» к «Нафтогазу» на решение Стокгольмского арбитража о расторжении транзитного контракта через Украину состоится 27 ноября, сообщили в пресс-службе российской компании.

Уточняется, что дело будет рассматриваться в Апелляционном суде округа Свеа. Стоит отметить, что иск «Газпрома» и иск «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на российский газ на $12 млрд объединены Стокгольмом в одно дело.

Напомним, иск «Газпрома» к «Нафтогазу» был составлен после того, как украинская компания отказала российскому поставщику в восстановлении «баланса интересов», когда Стокгольмский суд обязал Москву выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской газотранспортной системы.

После отказа «Газпром» настоял на расторжении транзитного контракта с Киевом в судебном порядке. В свою очередь «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» через суд низить задним числом тариф на транзит газа с 18 марта 2018 года.

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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