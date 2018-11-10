Названа дата рассмотрения апелляции «Газпрома» к «Нафтогазу»

Стокгольм, , 03:53 — REGNUM Рассмотрение апелляции «Газпрома» к «Нафтогазу» на решение Стокгольмского арбитража о расторжении транзитного контракта через Украину состоится 27 ноября, сообщили в пресс-службе российской компании.

Уточняется, что дело будет рассматриваться в Апелляционном суде округа Свеа. Стоит отметить, что иск «Газпрома» и иск «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на российский газ на $12 млрд объединены Стокгольмом в одно дело.

Напомним, иск «Газпрома» к «Нафтогазу» был составлен после того, как украинская компания отказала российскому поставщику в восстановлении «баланса интересов», когда Стокгольмский суд обязал Москву выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской газотранспортной системы.

После отказа «Газпром» настоял на расторжении транзитного контракта с Киевом в судебном порядке. В свою очередь «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» через суд низить задним числом тариф на транзит газа с 18 марта 2018 года.

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