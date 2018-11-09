Энергетический пуск третьего по счету энергоблока АР-1000 состоялся в Китае

Пекин, , 23:54 — REGNUM 8 ноября World Nuclear News сообщила о том, что в Китае завершена последняя проверка второго энергоблока АЭС Sanmen перед сдачей его в коммерческую эксплуатацию.

5 ноября 2018 года на блоке завершился 168-часовой период (семь суток) непрерывной работы на номинальной мощности. Корпорации CNNC (China National Nuclear Corporation), являющейся владельцем блока, предстоит получить все необходимые для ввода документы, однако можно уже считать, что он находится в коммерческой эксплуатации.

Основой этого энергоблока является реактор АР-1000, построенный по технологии американской компании Westinghouse, реактор относится к поколению III+. Для государственной китайской энергетической компании CNNC Sanmen-2 третий по счету и предпоследний энергоблок, возводимый по этой технологии. Пуск второго энергоблока АЭС Haiyang запланирован на первый квартал 2019 года.

Таким образом, ситуация сейчас выглядит следующим образом. Недавно в очередной раз прошедшая процедуру банкротства Westinghouse не справилась со строительством АР-1000 на территории США, но при этом Westinghouse принадлежат все патенты на эту технологию. CNNC является единственной в мире компанией, которая смогла реализовать у себя в Китае этот проект, при этом США и КНР с весны этого года ведут между собой настоящую торговую войну. Каким будет дальнейшее развитие технологии АР-1000, предсказать практически невозможно.