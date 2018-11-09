Франция построит геологическое хранилище радиоактивных отходов

Париж, , 23:43 — REGNUM 8 ноября представительница Национального агентства по обращению с радиоактивными отходами Франции (ANDRA) Одри Гильмене в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что ANDRA планирует до конца 2019 года подать заявку на получение лицензии для строительства геологического хранилища высокоактивных и долгоживущих среднеактивных отходов.

Площадка для предстоящего строительства геологического хранилища выбрана в районе Бюре на востоке Франции. Если не произойдет задержек с получением лицензии, то опытную эксплуатацию хранилища можно будет начать уже в 2025 году. Изучение площадки продолжалось более 15 лет, более десяти лет на глубине 490 метров работает лаборатория для подземных исследований.

В 2017 году вблизи Железногорска Красноярского края началось строительство поверхностных сооружений для научного центра по возможности захоронения радиоактивных отходов такого же класса. Подземная лаборатория будет располагаться на глубине 500 метров, по планам Росатома ее сооружение должно закончиться в 2024 году.