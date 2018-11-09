НОВАТЭК получил право на новый нефтегазоносный участок на Гыдане

Красноярск, , 23:41 — REGNUM 8 ноября завершился аукцион на недропользование Южно-Лексинского участка на полуострове Гыдан на территории Усть-Енисейского района Красноярского края (восточная часть полуострова). Право на геологоразведку и добычу углеводородного сырья за 2,041 млрд рублей при начальной стоимости 35 млн выкупила дочерняя структура НОВАТЭКа — НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз.

Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 3,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации. Приобретение нового участка недр соответствует стратегии НОВАТЭК по наращиванию ресурсной базы на Ямале и Гыдане для увеличения добычи газа и жидких углеводородов. Месторождения на п-ве Гыдан НОВАТЭК рассматривает как дополнительную ресурсную базу для «Арктик СПГ-2».

Основной ресурсной базой Арктик СПГ-2 являются Утреннее (Салмановское) нефтегазоконденсатное месторождение и Гыданское газоконденсатное месторождение. В сентябре 2018 года НОВАТЭК открыл новые залежи на Утреннем месторождении, в результате суммарные запасы газа здесь возросли до 405 морд кубометров. В октябре 2018 было сделано открытие Северо-Обское месторождение с запасами не менее 320 млрд кубометров. Кроме того, в октябре 2016 года НОВАТЭК — Юрхаровнефтегаз выиграла аукцион на пользование Танамского участка недр в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, также в непосредственной близости от участков НОВАТЭКа на Гыдане.

Предусмотренная мощность «Арктик СПГ-2» составляет 20 млн тонн СПГ в год. Сосредоточенные НОВАТЭКом месторождения способны обеспечить работу нового завода на протяжении не менее 50 лет.