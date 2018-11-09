ЕБРР предоставил «Украинским железным дорогам» кредит на полувагоны

Киев, , 21:49 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) получили от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) $150 млн в кредит, сообщает 9 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, деньги предоставлены для закупки до 6,5 тыс. открытых грузовых полувагонов, а также на развитие корпоративного управления. Отмечается, что новые полувагоны позволят УЖД сократить выбросы углекислого газа в объеме до 80 тыс. т в год.

По словам главы УЖД Евгения Кравцова, первые полувагоны должны быть поставлены до конца 2018 года.

Напомним, ранее ЕБРР выделил 150 млн евро для электрификации железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка.