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ЕБРР предоставил «Украинским железным дорогам» кредит на полувагоны

Экономика

Первые полувагоны будут поставлены до конца 2018 года

ЕБРР предоставил «Украинским железным дорогам» кредит на полувагоны
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Украинские железные дороги

Киев, 9 ноября 2018, 21:49 — REGNUM  «Украинские железные дороги» (УЖД) получили от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) $150 млн в кредит, сообщает 9 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, деньги предоставлены для закупки до 6,5 тыс. открытых грузовых полувагонов, а также на развитие корпоративного управления. Отмечается, что новые полувагоны позволят УЖД сократить выбросы углекислого газа в объеме до 80 тыс. т в год.

По словам главы УЖД Евгения Кравцова, первые полувагоны должны быть поставлены до конца 2018 года.

Напомним, ранее ЕБРР выделил 150 млн евро для электрификации железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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