Гройсман: средства на ремонт местных дорог были освоены только наполовину

Киев, , 21:11 — REGNUM В 2018 году государственная аудиторская служба Украины проверит, как расходовались средства, выделенные на дорожные работы, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 9 ноября УНИАН.

По его словам, при ремонте дорог могут завышаться цены на материалы, нарушаться технологии при ведении работ. По результатам аудита будут сделаны выводы относительно компаний, проводящих ремонт дорог, и недобросовестные исполнители будут привлечены к ответственности.

Гройсман отметил, что в 2018 году на строительство дорог местного значения было выделено 11 млрд гривен ($390 млн), но потратили только 6 млрд гривен ($210 млн).

Напомним, в 2019 году из госбюджета Украины на ремонт дорог выделят 55 млрд гривен ($2 млрд).