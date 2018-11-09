Репутацию башкирского меда придется отстаивать в суде

Уфа, , 20:37 — REGNUM ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» обратился с исковым заявлением в арбитражный суд Красноярского края, пытаясь защитить деловую репутацию. Ответчиком по иску выступит Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ «Красноярский ЦСМ»), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Ранее эксперты Красноярского центра провели дегустацию 15 образцов меда, закупленного на ярмарках и в торговых сетях города. В числе товаров, которые оценили эксперты, был также мед из Башкирии. Комиссия оценивала мед на внешний вид, аромат и цвет.

«Последнее 13 место занял мед натуральный Башкирский, произведенный в ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Этот образец является самым дорогим из представленных — 984 рубля за кг… Результаты рейтинговой оценки будут направлены в правительство края, в адрес контрольно-надзорных органов, а также в адрес компаний — производителей меда для принятия мер по улучшению качества продукции», — говорилось в сообщении ЦСМ по итогам проведенной дегустации.

Башкирский центр пчеловодства требует признать приведенные выше слова «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии».

Истцы требуют удалить указанный текст с официального портала Красноярского ЦСМ, а также настаивают на компенсации репутационного вреда в размере 1 млн рублей.

Арбитражный суд принял исковое заявление к рассмотрению, заседание суда назначено на 5 декабря.

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии на 100% принадлежит министерству сельского хозяйства Башкирии. Он был зарегистрирован в 1998 году. В настоящее время центром разработано и выпускается более 200 видов продукции — такого широкого ассортимента с использованием продуктов пчеловодства не производится ни в одной отдельно взятой стране мира. Выпускаемая продукция отмечена на международных и всероссийских выставках более 800 медалями. Она поставляется в регионы России, а также в США, Францию, Германию, Японию, Монголию, Кувейт и Казахстан. Кроме того, проводятся исследования по 25 направлениям.

Ранее, после публикации итогов дегустации врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову «выстроить систему защиты репутации башкирского меда», сообщает «Коммерсантъ».

В центре пчеловодства и апитерапии посчитали, что экспертам в Красноярске попался контрафактный мед, поскольку институт не поставляет свою продукцию в торговые точки Красноярского края.

«Информация шокировала не только сотрудников нашего учреждения, но и четырехмиллионное население нашей республики», — отмечается в иске за подписью главы башкирского центра Амира Ишемгулова. В заявлении указано, что в 2016 году в Санкт-Петербурге уже был обнаружен контрафактный мед якобы производства Башкирии.