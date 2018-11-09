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В Киеве тариф на газ для населения могут увеличить на 32%

Экономика

А для религиозных организаций – в 2,7 раза

В Киеве тариф на газ для населения могут увеличить на 32%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ Украины

Киев, 9 ноября 2018, 20:52 — REGNUM  С 1 декабря 2018 года предприятие «Киевтеплоэнерго» может увеличить на 32% тарифы на производство тепла на своих ТЭЦ для населения, сообщает 9 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, предлагается повысить тарифы до 1,039 тыс. гривен ($37,2) за 1 Гкал. Также компания намерена повысить тарифы для религиозных организаций в 2,7 раза с 478,56 гривны ($17,14) за 1 Гкал до 1,303 гривны ($46,66) за 1 Гкал.

Напомним, ранее «Нафтогаз» отказывался поставлять «Киевтеплоэнерго» топливо из-за того, что столичная администрация не хотела брать на себя долги от предыдущей компании, владеющей теплосетями. В итоге «Нафтогаз» настоял на своем и администрация приняла его условия.

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Проблемы ЖКХ Украины
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