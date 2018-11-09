Амнистия для самозанятых: Комитет Госдумы уточняет эксперимент

Москва, , 20:17 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на проведение в РФ эксперимента по установлению льготного налогового режима для самозанятых граждан, комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Речь идет об инициативе, согласно которой в четырех регионах — Москве и Московской области, Калужской области и Татарии — с 2019 года в качестве эксперимента будет применяться специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Под такими подразумеваются официально не работающие граждане, которые получают доход от своей деятельности и не имеют ни работодателя, ни сотрудников в подчинении. При этом их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Авторы инициативы предлагают обязать таких граждан платить налог с доходов в размере 4%, если они оказывали услуги или продавали товары физлицам, и 6% — если юрлицам. Для удобства граждан Федеральная налоговая служба создала специальное приложение «Мой налог», чтобы граждане не ходили в налоговую, а могли уплатить все платежи онлайн.

Предполагается, что эксперимент продлится 10 лет. Ко второму чтению профильный комитет прописал в законопроекте, что установленные правила не могут изменяться в течение всего срока проведения эксперимента. Таким образом, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), граждане, которые захотят урегулировать свои отношения с государством и зарегистрируются как самозанятые, будут спокойны, что правила и ставки налога для них не изменятся в течение всех 10 лет.

Кроме того, профильный комитет также прописал, что под профессиональным доходом понимаются в том числе средства, которые граждане получают от использования недвижимости, то есть, например, от сдачи квартиры в аренду.

Наиболее существенная поправка касается штрафа для тех граждан, которые зарегистрировались, но оказывают свои услуги, не формируя чек и, соответственно, не уплачивая налог. За первый невыданный чек самозанятый должен будет заплатить 20% от полученного дохода за налоговый период (один месяц), за последующий — 100%. Вопрос ранее уже вызвал широкий резонанс в СМИ, поскольку в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении появилась информация, что штраф может коснуться незарегистрированных граждан. Однако затем Макаров неоднократно повторял, что штраф распространится только на зарегистрированных в системе «Мой налог» граждан.

Ко второму чтению профильный комитет предложил не взимать этот штраф с граждан в течение первого года действия эксперимента.

«Мы договорились с налоговой службой, что штрафы в течение по крайней мере первого года эксперимента налоговая служба применять не будет. Я сейчас говорю это совершенно официально, потому что это наша договоренность с налоговой службой», — заявил Макаров.

При этом он особо подчеркнул, что штрафные санкции должны остаться в законе, так как они дисциплинируют граждан.

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