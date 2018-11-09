Нефть упала ниже $70 впервые с апреля, рубль дешевеет к доллару и евро

Лондон, , 19:15 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent 9 ноября опустилась ниже отметки в $70 за баррель, достигнув минимального показателя за последние семь месяцев.

В ходе утренних торгов на лондонской бирже ICE стоимость январских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $69,99 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $70 за баррель 10 апреля 2018 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе сегодняшний торгов опускалась до $60,13 за баррель.

Рубль отреагировал на дальнейшее падение нефти заметным снижением. По данным Московской биржи, к 18:55 доллар подорожал на 65 копеек — до 67,55 рубля. Евро поднялся на 68 копеек — до 76,65 рубля.

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