Узбекско-украинский товарооборот за 8 мес. вырос на 54%

Ташкент, , 18:45 — REGNUM Узбекско-украинский товарооборот за 8 месяцев текущего года вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 268 миллионов долларов, сообщил ИА REGNUM посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко.

По его словам, ведущие позиции в украинском экспорте в Узбекистан составляют сахар и кондитерские изделия. Украина также экспортирует в Узбекистан автомобильные аккумуляторы, фармацевтические изделия, сыры, посуду и другое.

В свою очередь Узбекистан экспортирует в Украину химические удобрения, цветные металлы, хлопок, пластмассы и полимеры, автомобили, трикотаж, плодоовощную продукцию и орехи.

«Согласно данным украинской стороны экспорт Украины в Узбекистан за этот период составил 187 миллионов долларов, импорт из Узбекистана — 81 миллион долларов», отметил Савченко.

Вмести с этим он отметил, что таможенное оформление украинских товаров приостановлено узбекской стороной, все поступившие товары находятся на таможенных складах в таможенном режиме «временное хранение» или «таможенный склад».

«Узбекистан приостановил таможенное оформление украинских товаров в ответ на начало расследования украинской стороной в отношении узбекских автомобилей, которые поставляются на рынок Украины. Украинские автопроизводители, которые и потребовали провести расследование, считают, что экспорт узбекских автомобилей субсидируется государством, что противоречит нашему законодательству, так как дает преимущество перед национальным производителем», сообщил посол.

Дипломат подчеркнул, что расследование еще даже не завершилось, а узбекские санкции уже вступили в силу, что «является нерыночным ответом, так как Узбекистан стремится стать полноправным участником мировой торговли, соответственно, надо принимать правила игры на мировом рынке».

Вместе с этим, посол указал, что консультации между двумя сторонами регулярно осуществляются и «как меня обнадежил мой коллега, посол Узбекистана в Киеве, близки к разрешению возникшей проблемы».