Россия «обладает уникальными компетенциями в ядерных технологиях»

Москва, , 17:28 — REGNUM Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приступил к изготовлению пилотных образцов сверхпроводящих проводов для самого большого в мире ускорителя частиц — Кольцевого коллайдера будущего (FCC — Future circular collider). Работы ведутся в рамках Соглашения о проведении НИОКР между АО «ТВЭЛ» и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). Колоссальные размеры коллайдера будущего (длина окружности достигает 100 км) и большая скорость столкновения частиц внутри него предъявляют высокие требования к свойствам провода. Новый сверхпроводящий стренд для FCC должен стать эталоном ниобий-оловянного сверхпроводника по уровню достигнутых характеристик для ускорителей. Ускорительный комплекс FCC должен прийти на смену Большому адронному коллайдеру и позволит на новом уровне вести фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц.

«Участие в таких масштабных международных научных проектах, как ИТЭР, Кольцевой коллайдер будущего позволяет стране испытывать гордость за свою атомную отрасль, где Россия не только обладает уникальными компетенциями в ядерных технологиях, но и может использовать результаты, полученные в ходе научных исследований, в создании новых неядерных продуктов, — заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. — В одиночку реализовать мегапроекты фундаментальной науки не под силу ни одному государству, а международное сотрудничество позволяет не просто обменяться опытом, но получить доступ к новым знаниям, которые будут играть критически важную роль в дальнейшем технологическом развитии».

«ЧМЗ, являясь центром компетенций металлургии в отечественной атомной промышленности, вместе с другими подразделениями Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» принимает активное участие в развитии в России прикладной сверхпроводимости. Ученые и металлурги Росатома не в первый раз берутся за сложнейшие задачи в этой области, — отметил он. — В рамках участия нашей страны в проекте международного исследовательского термоядерного реактора завод изготовил более 200 тонн сверхпроводящих стрендов для магнитной системы ИТЭР. Полученные в ходе этой работы компетенции позволяют ему участвовать в других крупных зарубежных проектах, в частности, в создании пилотных образцов сверхпроводников для Кольцевого коллайдера будущего, который через десятилетие придет на смену Большому адронному коллайдеру».

«Этот опыт будет востребован и дальше: разработки в области сверхпроводниковых материалов необходимы при создании современной медицинской техники, востребованы в электротехнике, строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей и энергетике», — считает парламентарий.

«Помимо создания сверхпроводников, хорошим примером является производство Росатомом стабильных изотопов для таких крупных международных научных проектов, таких как GERDA и AMORE, которые изучают свойства частицы нейтрино, или проект «Килограмм», в рамках которых был создан новый международный эталон единицы массы. Уже в этом месяце международная конференция по мерам и весам в Париже должна утвердить новое определение килограмма через формулу, полученную в результате эксперимента с использованием изотопа кремния производства Электрохимического завода ТВЭЛ в Красноярском крае. Гордость российских атомщиков — газоцентрифужная технология — позволяет не только обогащать уран для ядерного топлива, но и производить стабильные изотопы высочайшей чистоты для науки, медицины и других целей», — резюмировал Гутенев.