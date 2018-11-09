Минэкономразвития зафиксировало «исторический минимум» безработицы в России

Москва, , 17:56 — REGNUM Уровень безработицы в России в сентябре составил 4,7%. Об этом говорится в опубликованном сегодня октябрьском докладе Минэкономразвития «Картина экономики».

«Уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума — 4,7% с устранением сезонности», — указывается в документе.

В МЭР отмечают, что реальные заработные платы в стране «продолжают расти высокими темпами». По предварительной оценке Росстата, в сентябре и в третьем квартале 2018 года в целом рост показателя составил 7,2% в годовом выражении.

По прогнозу министерства, в 2018 и 2019 годах уровень безработицы в России составит 4,8%, а к 2020 году сократится до 4,7%.

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