Пятница, 9 Ноября 2018 года
19:10:24 МСК

Минэкономразвития зафиксировало «исторический минимум» безработицы в России

Экономика

В сентябре безработица в стране составила 4,7%

Москва, 9 ноября 2018, 17:56 — REGNUM  Уровень безработицы в России в сентябре составил 4,7%. Об этом говорится в опубликованном сегодня октябрьском докладе Минэкономразвития «Картина экономики».

«Уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума — 4,7% с устранением сезонности», — указывается в документе.

В МЭР отмечают, что реальные заработные платы в стране «продолжают расти высокими темпами». По предварительной оценке Росстата, в сентябре и в третьем квартале 2018 года в целом рост показателя составил 7,2% в годовом выражении.

По прогнозу министерства, в 2018 и 2019 годах уровень безработицы в России составит 4,8%, а к 2020 году сократится до 4,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Число безработных в России за неделю выросло на 0,4%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить