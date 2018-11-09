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В Псковской области установили взносы на капремонт на 2019 год

Экономика

Для домов без лифта в 2019 году тариф составит 6,81 рубля на 1 кв метр в месяц, для домов с лифтом — 7,94 рубля

В Псковской области установили взносы на капремонт на 2019 год
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взнос на капитальный ремонт

Псков, 9 ноября 2018, 17:13 — REGNUM  В Псковской области повысили размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление принято сегодня, 9 ноября, на расширенном заседании администрации области.

Минимальный размер взноса на 2019 год для домов без лифта составит 6,81 рубля на 1 кв метр в месяц, для домов с лифтом — 7,94 рубля.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости повышения эффективности работы Фонда капитального ремонта Псковской области.

«Важно, чтобы ремонт многоквартирных домов проводился качественно и в срок», — заявил он.

Напомним, по сравнению с 2018 годом минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области повысили на суммы от 31 до 36 копеек за кв метр общей площади. Сейчас размер взноса для домов без лифта составляет 6,5 рубля, для многоэтажек с лифтами — 7,58 рубля. При этом ранее власти отмечали, что экономически обоснованный тариф должен быть примерно в шесть раз выше.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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