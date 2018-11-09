Сбербанк видит потенциал вывода средних предприятий РФ на рынок капитала

Москва, , 17:06 — REGNUM Сбербанк видит потенциал рынка капитала РФ и возможность для вывода на рынок новых эмитентов из числа средних предприятий, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сам потенциал российского рынка (капитала — ред.), рынка бондов, может быть, новых эмитентов еще не до конца освоен. Мы видим, что подрастают предприятия среднего бизнеса, которые, может быть, не являются традиционными эмитентами. И наша задача — использовать те знания и опыт, которые у нас накоплены в работе с крупнейшими клиентами, для того, чтобы вывести их на рынок капитала», — сказал он.

Попов добавил, что если удастся вывести новых эмитентов на рынок международного капитала, то это будет «очень хорошо».

«Но и рынок российского капитала — есть спрос со стороны институциональных инвесторов, например, пенсионных фондов, которые имеют определенный интерес. Так что здесь мы испытываем очень много оптимизма», — отметил зампред правления Сбербанка.