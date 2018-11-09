Рост цен на бензин в Екатеринбурге совпал с данными ФАС

Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM В Екатеринбурге можно найти бензин даже дешевле, чем был неделю назад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, проверив основные заправки города.

В одном месте удалось найти 95-й за 42,7 рубля, в остальных же случаях литр 95 обойдется в 43,2 или даже в 44,75 рубля. Не так пока все плохо с 92-м. Литр такого бензина встретился по цене 41,5; 40 и даже 39,8 рублей за литр.

Дизель, как и 92-й, подорожал не везде. Если в конце октября, по данным ФАС, его покупали за 43,98 рубля, то сейчас его можно найти в Екатеринбурге как за 43,6, так и за 44,5 рубля.

Напомним, ранее свердловское управление ФАС заявило о росте цен на бензин и дизельное топливо в период с 29 октября по 4 ноября. Если раньше 950й можно было купить в среднем по 43,11 рубля, то теперь — по 44,2. 92-й обойдётся потребителю в 41,42 вместо прежних 40,29 рубля.

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