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Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 3,3%

Экономика

За январь-октябрь 2018 года показатель снизился на 6,4%

Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 3,3%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 9 ноября 2018, 16:52 — REGNUM  Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам ключевых торговых партнёров России с учётом инфляции) в октябре вырос на 3,3%, а за период с начала года снизился на 6,4%. Такие данные приводит 9 ноября пресс-служба Банка России.

По оценкам регулятора, за месяц реальный курс рубля по отношению к доллару увеличился на 3%, к евро — на 4,6%, а за десять месяцев понизился на 10,6% и 7,1% соответственно.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в октябре вырос на 3,4%, за январь-октябрь — понизился на 6,2%.

Напомним, эффективный курс рубля рассчитывается исходя из курсов валют государств — основных торговых партнёров России с учётом доли этих стран во внешнеторговом обороте России.

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