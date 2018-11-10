В Индии благодаря усилиям правительства снижаются цены на топливо

Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM В Индии наблюдается снижение цены на бензин на 4.05 рупии (примерно 3.72 рублей), при этом цена на дизельное топливо снизилась на 2.33 рупии (примерно 2.14 рублей). Это снижение происходит на протяжении уже 18 дней в результате того, что центральное правительство приняло решение снизить акциз на топливо.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в столице Индии Нью-Дели бензин сейчас стоит 78.78 рупий за литр, а цена на дизельное топливо составляет 73.36 рупии.

Напомним, что в сентябре 2018 года рост цен на бензин и дизельное топливо стал причиной массовых акций протеста по всей Индии. Стоит отметить, что рост цены на топливо был связан с падением курса рупии по отношению к доллару, а также повышением цен на нефть.