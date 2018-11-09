«Банк бизнес-партнеров» подводит итоги года своей деятельности

Москва, , 16:30 — REGNUM Год исполнился с момента запуска онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров» от Сбербанка (bankofpartners.com). Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, за прошедший год сервис посетили 650 тысяч человек. Сегодня платформой пользуются уже 18 тысяч зарегистрированных пользователей из 144 стран мира, которые разместили более 9 тысяч предложений.

За год Сбербанк значительно нарастил функционал площадки. Теперь после регистрации пользователь может не только искать бизнес-партнеров, услуги или товары, изучать рынок и конкурентов, но и добавить запрос на определенный товар или услугу; получить бесплатную онлайн-консультацию по банковским, HR и юридическим вопросам ВЭД; а также проверить благонадежность потенциального партнера по бизнесу не только в России, но и за рубежом. В апреле 2018 года был запущен бесплатный онлайн-консультант по юридическим, HR и банковским вопросам ВЭД. С момента старта услугами консультантов воспользовались более трех тысяч пользователей.

В сентябре 2018 года был запущен сервис «Проверка контрагента». На сегодняшний день услугой воспользовались более 25 тысяч пользователей. Сервис предлагает провести базовую проверку по основным показателям абсолютно бесплатно или заказать более подробный и глубокий анализ за дополнительную плату. Кроме того сервис осуществляет проверку в России, Китае, Белоруссии, Казахстане, Украине, Германии, Франции, и еще более чем в 40 странах мира

В середине октября 2018 года на площадке для клиентов Сбербанка стал доступен сервис «Аналитика». В этом разделе пользователь может скачать отчет, в котором содержатся сведения о российском экспорте выбранного товара, а также представлена информация об импортной деятельности ведущих торговых партнеров России по рассматриваемой товарной группе. Отчет подготовлен экспертами по аналитическому обеспечению отдела организации работы ВЭД ПАО Сбербанк. С момента запуска сервисом воспользовались 300 человек

Команда сервиса планирует активно расширять функционал площадки, чтобы в будущем предлагать пользователям самые необходимые и полезные решения. В настоящее время Сбербанк совместно с Российским экспортным центром на базе онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров» разрабатывают функционал акселерационной программы для несырьевого экспорта. Главная цель программы — создание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

На сегодняшний день «Банк бизнес-партнеров» — это команда специалистов из 20 человек, которая обеспечивает бесперебойную работу сайта, осуществляет продвижение и поддерживает общение с пользователями по любым вопросам 7 дней в неделю. Модератор помогает посетителям сайта разобраться с самыми различными проблемами, обрабатывая запросы на китайском, английском и русском языках. «Банк бизнес-партнеров» представлен в самых популярных социальных сетях, а наш канал на Youtube обладает аудиторией в 2,6 тыс. подписчиков, а общее кол-во просмотров всех видео роликов составляет 500 тысяч.

Сервис «Банк бизнес-партнеров» стал лауреатом четырех премий и вошел в шортлисты нескольких российских и международных конкурсов. Он стал лауреатом CX AWARDS 2018 в номинации «Лучшая инновация в клиентском опыте», DIGITAL COMMUNICATION AWARDS 2018 в номинации «Digital достижение года: стратегия года», «Лучшее для России 2018» в номинации «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Развитие межнационального сотрудничества», вошел в шортлист BANKING TECHNOLOGY AWARDS в номинации Top Digital Innovation.

Команда площадки ведет активное сотрудничество с посольствами и торгпредствами зарубежных стран, государственными структурами и субъектами. Подписаны соглашения о продвижении экспортеров и ВВР Воронежской областью, Кабардино-Балкарией, Свердловской областью, — Удмуртской и Чувашской Республиками, Мордовией, Нижегородской и Тюменской областями. Платформа подписала соглашение с Российским экспортным центром, Московским экспортным центром, Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Департаментом международных и внешнеэкономических связеокруга й Ямало-Ненецкого автономного округа.