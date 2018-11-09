Центробанк Италии: проблемы на бирже привели к потере 1,5 млрд евро

Рим, , 16:21 — REGNUM Падение итальянских биржевых котировок уже привело к дополнительным потерям в 1,5 млрд евро за последние шесть месяцев, заявил в пятницу, 9 ноября, заместитель главы Центробанка Италии Луиджи Синьорини, передает Adnkronos.

Если ситуация не изменится, то в 2019 году дополнительные потери могут составить 5 млрд евро, а в 2020 году — 9 млрд евро, отметил Синьорини.

Рост процентных ставок государственного долга может обнулить весь позитивный вклад от экспансивной бюджетной политики нового правительства, полагают в Центробанке.

Одной из мер, которая может изменить ситуацию к лучшему, может стать налоговая амнистия, добавил Синьорини.

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