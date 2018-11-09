Средняя зарплата в Мордовии выросла на 4,6% за год

Саранск, , 16:21 — REGNUM В Мордовии средняя начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в сентябре 2018 года составила 26 168,3 рубля. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зарплата увеличилась на 4,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Мордовиястат.

За январь-сентябрь 2018 года средняя заработная плата составила 26 062,9 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8,9%.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях обрабатывающих производств республики в сентябре текущего года к сентябрю прошлого года выросла на 4,9% и составила 27 628,2 рубля.

В ведомстве уточнили, что в течение года максимально увеличилась зарплата работников учреждений здравоохранения и в сфере предоставления социальных услуг — на 19,4%, зарплата сотрудников образовательных организаций выросла на 8,6%, работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 8,3%.