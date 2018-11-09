В Костроме достроят еще один проблемный дом

Кострома, , 16:17 — REGNUM Костромские власти обещают возобновить строительство многоэтажки под литерой 8 в микрорайоне Агашкина гора в декабре текущего года, сообщает пресс-служба губернатора области. Объект не достроила компания ОАО «Ивановская домостроительная компания».

В мае 2015 года строительная компания заявила о приостановке строительных работ в двух многоквартирных домах в микрорайоне Агашкина гора на неопределенный срок.

«На федеральном уровне был определен банк-санатор АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», который профинансирует работы по завершению строительства объектов компании. Одна многоэтажка на Агашкиной горе уже сдана в эксплуатацию, собственники получили ключи от квартир», — отмечает пресс-служба.

Во втором проблемном доме был осуществлен монтаж 10 этажа по двум секциям из пяти запланированных, еще одна часть здания была возведена до уровня второго этажа. На данный момент все строительные работы приостановлены, идет процесс расторжения договора с подрядчиком ООО «Стройиндустрия-Холдинг». Местные власти обещают, что на объект выйдет новая подрядная организация, которая возобновит строительство в начале декабря 2018 года и завершит все работы в течение следующего года.

ИА REGNUM напоминает, что по данным «Российской Газеты» в Костромской области в официальный реестр обманутых дольщиков включена 121 семья, «однако на самом деле пострадавших — почти 600».

В реестр обманутых дольщиков включены несостоявшиеся новоселы двух многоквартирных домов, расположенных на улице Островского в Буе и в микрорайоне Восточном поселка Красное-на-Волге, а также жильцы шести объектов в Костроме. Отметим, что потенциально проблемными считаются 5 объектов «Костромагорстроя», которая не завершила строительство 5 домов.