Власти Италии рассчитывают, что Еврокомиссия их не оштрафует

Рим, , 16:04 — REGNUM Правительство Италии готово продолжать обсуждение бюджета страны с чиновниками Еврокомиссии, возможный «штраф» со стороны Еврокомиссии не рассматривается в прогнозах, заявил журналистам в пятницу, 9 ноября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Министры полагают, что прогноз Еврокомиссии, в соответствие с которым наращивание расходов и дефицита бюджета Италии приведет к проблемам для экономики, является ошибочным, они будут пытаться убедить в этом еврокомиссаров, отметил вице-премьер.

Ранее руководители Еврокомиссии подтверждали, что в случае если компромисс с правительством Италии относительно параметров ее бюджета не будет достигнут, Италия может быть подвергнута санкциям.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета.

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и нужно сменить модель экономической политики.

Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны. Регулярные апокалиптические заявления еврочиновников являются не следствием, а причиной проблем Италии на бирже, Еврокомиссия таким способом ведет политическую борьбу с недружественным ей правительством, полагают в Италии.

Читайте также: Премьер Италии: негативный прогноз Еврокомиссии является «надуманным»