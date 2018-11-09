Ключевой фактор риска для нефти — замедление мировой экономики

Москва, , 16:01 — REGNUM Нефтяные рынки стабилизировались 9 ноября, но остались слабыми, поскольку рост предложения и опасения по поводу замедления экономического спада привели к снижению цен, поскольку с начала октября нефть в США упала примерно на 20%. Основное снижение цен было вызвано ростом предложения, несмотря на санкции США против Ирана, которые были введены на этой неделе, а также опасения по поводу экономического спада. Поскольку экспорт ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают наращиваться, что снижает давление на цены на нефть. Замедление мировой экономики остается ключевым фактором риска для нефти, заявил корреспонденту эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Однако санкции вряд ли сократят столько нефти, сколько ожидалось, поскольку Вашингтон предоставил исключения крупнейшим покупателям Ирана, что позволит им продолжать покупать ограниченное количество сырой нефти в течение как минимум еще шести месяцев. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) заявила в пятницу, что она все еще берет нефть с иранских месторождений, на которых она имеет доли.

«Страны ОПЕК+ будут стремиться стабилизировать цены на нефть. Оптимальный диапазон стоимости нефти как для стран производителей, так и для стран потребителей варьируется в пределах от $67 до $75 за баррель. Сегодня, 9 ноября, нефть пробила психологическую отметку уровня поддержки $70, при котором создался нисходящий импульс. В краткосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить снижение до ценового уровня в $68,56 за баррель для марки Brent, и $57,97 для сланцевой нефти WTI» , — считает эксперт.

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