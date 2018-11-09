Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в госбюджет-2018 в I чтении

Москва, , 16:00 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять проект поправок федерального бюджета 2018 года в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Речь идет об изменении параметров текущего федерального бюджета 2018 года. По расчетам правительства, доходы государства по итогам года вырастут и окажутся на 1,875 трлн рублей выше. Правительство связывает такое значительное увеличение с тем, что цены на нефть оказались выше, чем планировалось ранее. За счет этих средств правительство планирует пополнить Фонд национального благосостояния — к концу 2018 года его бюджет должен составить 3,818 трлн рублей.

Расходы также предлагается увеличить на 217,7 млрд рублей. При этом, как ранее сообщал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, 97 млрд рублей из них были распределены между региональными бюджетами в качестве компенсации выпадающих доходов из-за отмены налога на движимое имущество.

Учитывая рост доходов и незначительное увеличение расходов, госсмета будет профицитной. Причем профицит окажется в четыре раза выше, чем правительство предполагало раньше, и достигнет 2,139 трлн рублей (2,1% ВВП).

В ходе обсуждения проекта изменений федерального бюджета у членов комитета не возникло никаких уточняющих или дополнительных вопросов. Документ будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 13 ноября.