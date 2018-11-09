«К счастью для Киева, не успеют»: Эксперт о создании ЗСТ Украины и Китая

Киев, , 15:57 — REGNUM Украина и Китай намерены начать совместные консультации о возможном создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в рамках рабочего визита в Пекин 8 ноября.

«Предложил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хе начать совместные украинско-китайские консультации о предпосылках создания зоны свободной торговли Украина — Китай», — сообщает Кубив.

По мнению украинского чиновника, сейчас объем торговли не соответствует существующему потенциалу, и в ближайшие пять лет Киев и Пекин могут увеличить товарооборот до $20 млрд в год.

Также в правительстве Украины подчеркивают, что после длительного перерыва в работе межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина-Китай удалось возобновить ее деятельность, что «благоприятствовало наращиванию объемов торговли и кооперации между предприятиями двух стран».

Экономист Алексей Кущ подчеркивает, что в результате заявлений Кубива есть две новости: плохая и хорошая.

«Плохая: вице-премьер Степан Кубив заявил в Пекине о том, что Украина инициирует создание с Китаем зоны свободной торговли. Хорошая — он не успеет», — сказал эксперт.

Также он поясняет свою позицию:

«Необходимо понимать, что китайские модели кредитования разработаны, чтобы приносить выгоды непосредственно Китаю. Для второй стороны там остается очень маленькое жизненное пространство. Китайцы дают в долг либо под обязательство, что либо купить у них, например, солнечные батареи, либо под обязательство поставить им сырье, например, кукурузу. Кредиты на развитие инфраструктуры выделяются также под обязательства привлекать китайских подрядчиков. И будьте уверены, если китайцы дают деньги на замену двигателей на украинской барже — это будет именно китайский двигатель. И китайское сервисное обслуживание на долгие годы, плюс запасные части».

Кущ приводит следующие данные статистики — в январе-ноябре 2017 года объем украинского экспорта в Китай составил 1,982 млрд долл., в то время как китайский импорт на Украину превысил 5 млрд долл., отрицательный баланс достиг более 3 млрд долл.

«То есть наша экономика ежегодно спонсирует китайских рабочих и инженеров на 3 млрд долл., для чего продолжает выклянчивать кредиты у МВФ и тех же китайцев. Логично, не правда ли?», — задается вопросом эксперт.

В завершение экономист отмечает, что лишь 5% украинского экспорта в Китай — это потребительские и промышленные товары с высоким уровнем добавочной стоимости. Почти 95% составляет сырье и полуфабрикаты: 462 млн долл. — растительные масла, 417 млн долл. — зерно, 675 млн долл. — руда, 31 млн долл. — древесина. Зато совершенно иная структура у китайского импорта в Украину: сырье и полуфабрикаты составляют лишь 11%, в то время как промышленные и потребительские товары — 89%.