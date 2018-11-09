СГК применяет современный поисковый комплекс на теплосетях Новокузнецка

Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:57 — REGNUM Трассопоисковый комплекс «Сталкер» помогает специалистам Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новокузнецке определять точное расположение подземных трубопроводов, глубину их залегания, а также выявлять участки с поврежденной изоляцией. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, оборудование отечественного производства «Сталкер 75−14», измеряя переменное магнитное поле коммуникаций, позволяет точно определять не только сами трубопроводы подземной прокладки, но и углы их поворотов и П-образных компенсаторов — для составления точных схем диагностируемого участка.

При помощи встроенных датчиков контроля «Сталкер» способен также обнаруживать повреждения изоляции трубопроводов — с точностью до 10 см. «Сталкер» может работать в диапазоне температур от — 20 до +55 ºС, «видит» трубопроводы под любым грунтом, даже промерзшим, а также асфальтовым покрытием. Кроме того, он способен искать повреждения и в местах плотного скопления коммуникаций, отличать электрический кабель от трубопровода, обозначая их разными звуковыми сигналами.

«Тепловые сети Новокузнецка требуют крайне внимательного отношения, — отметил начальник службы измерений, наладки и испытаний Межрегиональной теплосетевой компании СГК Константин Новиков. — Мы тщательно следим за ними, особенно в осенне-зимний период, когда резкие скачки температуры «проверяют» тепловые сети на прочность. И «Сталкер» зарекомендовал себя как оперативный и надежный помощник в этом процессе».

За истекшие двенадцать месяцев со «Сталкером» в Новокузнецке пройдено 13 779 погонных метров тепловых сетей. Особенно актуально его использование на квартальных сетях, поскольку техническая документация взятого в аренду у муниципалитета имущества оставляет желать лучшего: нет полных схем точного расположения трубопроводов, глубины их залегания, периода эксплуатации, расположения других коммуникаций. И это, безусловно, осложняет поиск места повреждения теплопровода, проведение плановых ремонтных работ. Приобретенный трассопоисковый комплекс «Сталкер» позволяет специалистам СГК организовать поиск расположения трубопроводов максимально эффективно. Напомним, общая протяженность арендованных у муниципалитета теплотрасс в контуре Кузнецкой, которые СГК обслуживает в Новокузнецке с августа 2017 года, — 317,2 км.