Орешкина нельзя обвинить в нормальной экономической политике – Делягин

Москва, , 16:08 — REGNUM Увеличение товарооборота с КНР — это, скорее, заслуга министра энергетики РФ Александра Новака, нежели главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя заявление Орешкина, что по итогам 2018 года товарооборот с Китаем превысит 110 миллиардов долларов.

«Именно Новак участвовал в соглашении ОПЕК+, благодаря которому цену нефти удалось загнать до 85 долларов за баррель, — обратил внимание Делягин. — Она, правда, упала до 70 долларов благодаря контрмерам американцев, связанным с делом Хашогги, но тем не менее нефть подорожала, и поскольку мы экспортируем в Китай довольно много нефти, то товарооборот вырос. Нужно посмотреть, насколько вырос физический объём и насколько вырос стоимостной. Потому что я боюсь, что основная часть этого выдающегося успеха — это просто удорожание нефти».

Кроме того, по мнению экономиста, если рассматривать несырьевое сотрудничество, то картинка будет ещё менее симпатичная.

«Нужно ещё посмотреть, а учитывается ли торговля через компанию Alibaba? — поинтересовался Делягин. — Ну и, наконец, в целом, если мы продаём свои товары, это хорошо, но если нам продают товары, то мы должны смотреть — действительно ли мы не в состоянии произвести их сами. Мы действительно такие убогие, что не можем сделать простые вещи? Так что увеличение импорта — это не та вещь, которой радуются в нормальных странах. Хотя я думаю, что в нормальной экономической политике господина Орешкина никто не обвинит никогда. Это было бы клеветой».

Напомним, как стало известно 9 ноября из интервью Максима Орешкина, которое он дал «Известиям», в 2018 году товарооборот России с Китаем составит порядка 110 миллиардов долларов.

«Поставленная на этот год цель в 100 миллиардов точно будет превышена, — заверил Орешкин. — Но по торговле услугами объём пока гораздо меньше — порядка четырёх миллиардов. Здесь потенциал для развития взаимоотношений очень большой».

Также министр рассказал, что Россия и Китай сейчас развивают крупные проекты в энергетической сфере, которые позволят увеличить объёмы поставок в физическом выражении.

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