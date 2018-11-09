Комитет ГД поддержал выделение 1 млрд рублей на популяризацию самозанятых

Москва, , 15:49 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания поддержал предложение правительства выделить за три года — с 2019 по 2021 год порядка 1 млрд рублей на популяризацию института самозанятых в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Такую поправку правительство внесло в проект федерального бюджета 2019−2021 года ко второму чтению. По их предложению, на популяризацию института самозанятых в 2019 году предлагается выделить 215 млн рублей в рамках госпрограммы «Национальная экономика». В 2020 и 2021 годах финансирование этого направления будет почти в два раза выше и составит 430 млн рублей и 400 млн рублей соответственно. Таким образом, в течение 2019−2021 годов на эти цели уйдет более 1 млрд рублей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении самозанятых. Эксперимент пройдет в течение 10 лет, к участию в эксперименте допущены Москва, Московская область, Калужская область и Татария. Самозанятым предлагается ввести обязательство платить налог в 4% за продажу товаров или оказание услуг для других граждан, или 6% за те же услуги для юрлиц.

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