«Крымские» санкции не страшны, пугает другое

Москва, , 15:37 — REGNUM США 8 ноября ввели новые санкции в отношении России. Россиян уже не удивляет такое словосочетание в заголовках газет, да и новые санкции не несут в себе прямого негатива для российской экономики. США добавили в санкционный список троих российских граждан и девять компаний, в основном — крымских. Отдельно стоит отметить отель Mriya Resort and Spa в Ялте, принадлежащий дочерним структурам «Сбербанка». Но ничего страшного в санкциях к нему нет: американцы и без того не рвались на отдых в Крым, а о санкциях непосредственно к «Сбербанку» речи не идёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

«Тем не менее, вопрос санкций к России в ближайшие недели выйдет на первый план. На этих выходных в Париже состоится «встреча на ногах» Владимира Путина и Дональда Трампа. Расклад сил на американской политической арене после промежуточных выборов в Конгресс США не изменился, так что вряд ли резкие изменения претерпят и американо-российские отношения, но мир будет внимательно следить за встречей», — полагает эксперт .

Кроме того, уже скоро истекут 90 дней с 27 августа — момента введения санкций Госдепартаментом США. Есть риск их расширения, как это ранее анонсировалось. В частности, речь может пойти о запрете полётов российских авиакомпаний в США, ограничений на госдолг, а также о санкциях к российским госбанкам. Это уже более серьёзные санкции и они могут оказать негативное влияние на российскую экономику.

«По всей видимости, именно этого и боятся рынки. Поэтому не удивительно, что сегодня, 9 ноября, на фоне санкционного давления, снижения цен на нефть, а также итогов заседания ФРС США российский рынок находится во власти продавцов — индекс Московской биржи сегодня снижается на 1,7%, а рубль слабеет на 0,6% к доллару и евро», — отметил Ткачук.

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