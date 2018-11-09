Руденя: В Тверской области начинается новый этап цифрового телевидения

Тверь, , 15:36 — REGNUM Тверская область стала первым регионом России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение. Торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате с участием главы региона Игоря Рудени, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Носкова, руководителей и известных телеведущих федеральных телеканалов состоялась в Твери 9 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Хочу поблагодарить всех за реализацию этого проекта. Президента Российской Федерации Владимира Путина, благодаря решению которого у нас есть возможность смотреть каналы второго мультиплекса. А также правительство страны, министерство, представителей ведущих телеканалов. Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны. Тверской регион всегда гостеприимен, открыт. Мы благодарны за новации, поддержку и развитие всех наших начинаний», — сказал Игорь Руденя.

«Хочу поздравить жителей Тверской области с тем, что ваш регион стал первым в стране, на всей территории которого вещают 20 каналов в цифровом качестве. Мы шли к этому много лет, была проделана масштабная работа. Это самый большой проект в мире по строительству сети цифрового телевидения. К Новому году сделаем подарок жителям всей страны, которые до конца этого года будут иметь возможность смотреть 20 цифровых каналов», — отметил Константин Носков.

В рамках мероприятия также состоялся телемост с жителями разных населенных пунктов региона — Весьегонска, Кашина, Бологое, Максатихи, Торопца, Удомли, Ржева — куда теперь пришло телевещание в высоком качестве.

Для обеспечения всех жителей региона новым стандартом вещания в Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций. Переход на цифровое ТВ позволит в высоком качестве смотреть телеканалы первого и второго мультиплексов. Помощь в настройке и подключении к цифровому телевидению людям старшего поколения во всех районах области оказывают более 900 специально подготовленных волонтёров, а граждане с низким уровнем доходов могут получить из бюджета компенсацию за оборудование.

Отметим, что в 1914 году именно в Твери, одновременно с Москвой и Петербургом, была построена одна из первых в России радиостанций. В 1952 году в регионе введена в эксплуатацию первая в стране сеть кабельного телевидения, в 1955-м Калининский телевизионный центр первым в СССР начал трансляцию программ Центральной студии телевидения. В 1973 году была построена Калининская Радиотелевизионная передающая станция. В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров — одно из самых высотных в России.