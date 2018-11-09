Тепло в Киеве в разы дороже, чем в ЛНР — СМИ

Луганск, 9 ноября 2018, 15:34 — REGNUM Киевляне платят за отопление в восемь раз больше, чем жители столицы ЛНР, сообщил 9 ноября Луганский информационный центр.
Журналисты подсчитали, что отопление одного квадратного метра жилья в Луганске обходится в 9,42 рубля, в то время как в Киеве — 74,7 рублей.
Если в Луганске житель стандартной двухкомнатной квартиры платит за её отопление 433,3 рубля в месяц, то его киевский коллега — 3 436,2 рубля.
Напомним, по мнению президента Украины Петра Порошенко, низкие цены на газ означают возврат к «российской газовой кабале».
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В 2019 году граждане Украины почувствуют себя ещё свободнее благодаря нескольким повышениям цены на газ.
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