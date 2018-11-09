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В Волгограде опровергли остановку комбината «Красный Октябрь»

Экономика

Не работают только цеха, где проводится ремонт

Волгоград, 9 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Исполнительный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Валерий Явецкий на встрече с губернатором Андреем Бочаровым опроверг остановку производства на предприятии. Встреча прошла 9 ноября.

«Как отметил исполнительный директор ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий, производство не остановлено. В ограниченном режиме работают лишь те цеха, где проводятся плановые ремонты», — сообщила пресс-служба администрации региона.

ИА REGNUM напоминает, что комбинат «Красный Октябрь» был признан банкротом 8 ноября. 9 ноября директор по производству предприятия Сергей Марченко заявил журналистам, что производство приостановлено в связи с решением Арбитражного суда.

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