В Волгограде опровергли остановку комбината «Красный Октябрь»

Волгоград, , 15:23 — REGNUM Исполнительный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Валерий Явецкий на встрече с губернатором Андреем Бочаровым опроверг остановку производства на предприятии. Встреча прошла 9 ноября.

«Как отметил исполнительный директор ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий, производство не остановлено. В ограниченном режиме работают лишь те цеха, где проводятся плановые ремонты», — сообщила пресс-служба администрации региона.

ИА REGNUM напоминает, что комбинат «Красный Октябрь» был признан банкротом 8 ноября. 9 ноября директор по производству предприятия Сергей Марченко заявил журналистам, что производство приостановлено в связи с решением Арбитражного суда.