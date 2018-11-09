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Вице-премьер Италии пообещал не выводить страну из зоны евро

Экономика

После перевыборов Европарламента и Еврокомиссии и Италии, и всей Европе станет еще лучше, считает Луиджи Ди Майо

Рим, 9 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  У правительства Италии нет планов, связанных с выходом из зоны евро, заявил журналистам в пятницу, 9 ноября, вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Отвечая на один из «вечных» вопросов иностранных журналистов, Ди Майо вновь повторил, что у правительства не было планов по выходу из зоны евро и до победы на выборах, нет их и сейчас.

Вице-премьер отметил, что за время его работы в правительстве его вера в то, что экономика страны сможет успешно развиваться в зоне евро, даже выросла. После перевыборов Европарламента и Еврокомиссии и изменения политики в Евросоюзе позитивные сценарии станут еще более вероятными, считает Ди Майо.

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Экономика Италии
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