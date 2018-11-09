Участникам нефтяного рынка РФ необходимо искать «точки роста»

Москва, , 15:17 — REGNUM Предпринятые правительством РФ меры по ограничению цен на топливо имеют своей целью стабилизацию внутреннего рынка топлива применительно ко всем его участникам, начиная от потребителей и заканчивая игроками указанного рынка. Безусловно, введение этих мер осуществлено с пониманием того, что производители, являясь активными игроками, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, будут компенсировать свои «недоприбыли» от работы на последнем «сверхприбылями» внешнего рынка. Что касается независимых розничных игроков — новыми решениями их работа на рынке «заведена» в понятные, прогнозируемые условия, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«В этих условиях участники рынка неоднократно пытались привлечь внимание к налоговой составляющей — да она есть в том виде и перспективах, которые определены на сегодняшний день и нацелены на реализацию планов экономического роста страны (и это отражено в майских Указах президента). Не стоит забывать о поручении правительства РФ на разработку демпфирующего акциза в рамках налогового маневра в отрасли — для одновременного сохранения допустимой нормы прибыли участников рынка и сдерживания розничных цен на топливо (до конца 2018 года средняя цена на опт бензина Аи-92 не должна превысить 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля). В январе 2019 года допустимо повышение, максимум на 1,7% — что сопоставимо с ростом НДС с 1 января 2019 года», — пояснил эксперт.

По его мнению, очевидно, что участникам внутреннего нефтяного рынка необходимо искать «точки роста», нацеленные на снижение себестоимости продукта/процесса и, «в итого», на рост доходности в существующих условиях. Точек роста может быть несколько.

«Первая. Транспортировка сырой нефти до НПЗ — учитывая, что самый эффективный с т.з. экономики путь — нефтепровод (по некоторым оценкам стоимость транспортировки по нему — не более 1,2% от стоимости литра получаемого топлива) — развитие инфраструктуры транспортировки сырой нефти в этом направлении.

Вторая. Розничные АЗС (принадлежащие компаниям-производителям/независимым розничным игрокам): развитие кросс-продаж сопутствующих товаров/услуг на территории АЗС (предполагает получение повышенной маржи относительно основного продукта, который, в том числе, можно рассматривать в качестве инструмента привлечения массового клиентского потока). Такой подход уже достаточно эффективно работает на ряде крупных сетевых заправок», — высказал свое мнение Чередниченко.

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