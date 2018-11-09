Вынесено ещё одно решение по делу об отключении котельных в чувашском селе

Чебоксары, , 15:12 — REGNUM Арбитражный суд Волго-Вятского округа вынес решение по делу об отключении котельных в чувашском селе Порецкое. Как и суды других инстанций, он встал на сторону чувашских антимонопольщиков, подтвердив неправомерность прекращения поставки электроэнергии со стороны «Чувашской энергосбытовой компании», сообщили ИА REGNUM в УФАС республики.

В ведомстве отмечают, что компания нарушила антимонопольное законодательство, неправомерно прекратив поставку электрической энергии в котельные №1−9 села Порецкое, которые используют электроэнергию для обеспечения горячим водоснабжением и отоплением муниципальные предприятия села, ТСЖ, физические лица. К такому выводу пришел Арбитражный суд Волго-Вятского округа, а ранее Первый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Чувашии.

«Суды согласились с выводом антимонопольного органа о том, что компания не праве в одностороннем порядке прекращать поставку электрической энергии, необходимой для выработки тепла и горячей воды, поскольку такие действия могут повлечь нарушение прав граждан, своевременно оплачивающих получаемые коммунальные услуги», — уточнила начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.

В ходе рассмотрения антимонопольного дела поставка электрической энергии в котельные села была восстановлена.

Напомним, что энергетики ссылались на образовавшиеся долги за поставку ресурса. Ранее на пресс-конференции глава чувашских антимонопольщиков Вячеслав Борисов пояснил, что из-за действий энергетиков «село осталось без горячей воды».

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