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Ульяновск получит более 2 млрд рублей на ремонт Ленинского центра

Экономика

Правительство поддержало финансирование

Москва, 9 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  На капитальный ремонт Ленинского Мемориального центра в Ульяновске регион получит более 2 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, соответствующую поправку в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы поддержало правительство РФ в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На ремонт Ленинского Мемориального центра в Ульяновске будет выделено в 2019 году 1,74 млрд рублей, в 2020 — 0,42 млрд рублей.

«Теперь вопрос в скорейшей подготовке и экспертизе проектно-сметной документации со стороны областного бюджета», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Второе чтение проекта главного финансового документа страны намечено на 14 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленинский мемориал в Ульяновске представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Мемориал планируется привести в нормативное состояние в течение 2−3 лет. Проводимые ремонтные работы — часть мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое будет праздноваться в 2020 году.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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