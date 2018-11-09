Эр-Рияд разваливает ОПЕК, чтобы вытеснить РФ с мирового рынка нефти?

Москва, , 15:16 — REGNUM Власти Саудовской Аравии изучают вопрос, нужно ли им сохранять ОПЕК, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, Эр-Рияд заказал исследование сценария распада ОПЕК.

«С одной стороны, крах ОПЕК предсказывали несколько раз, и он каждый раз не случался, — отметил Кагарлицкий. — Как только на нефтяном рынке складываются трудности, сразу же возникает напряжение внутри картеля. Пока речь идёт о том, чтобы регулировать растущий рынок и максимально извлекать монопольные преимущества, все легко договариваются. Легко идти на уступки, когда все в выигрыше. Однако когда суммарно в проигрыше или должны остаться при своих, договориться становится гораздо сложнее».

По мнению директора ИГСО, сейчас власти Саудовской Аравии высчитывают, а нужно ли им сохранять ОПЕК.

«Преимущество СА состоит в том, у неё очень дешевая нефть в плане себестоимости, — добавил Кагарлицкий. — По сравнению с РФ себестоимость там ниже примерно в 10 раз. Причём мало того, что эту нефть легко добыть, её очень легко и доставить. Терминалы находятся едва ли не буквально в двух шагах от месторождений. Грубо говоря, им не нужно тянуть большие трубопроводы через вечную мерзлоту. Иными словами, Эр-Рияд стоит перед выбором — либо идти на какие-то уступки и терять часть прибыли, долю рынка, чтобы сохранить ОПЕК, или наоборот развалить ОПЕК, все залить дешёвой нефтью и захватить большую долю рынка, вытеснив страны с менее дешёвой нефтью. В первую очередь Россию, которая не является членом ОПЕК. Ее вытеснить легче всего».

Подытоживая сказанное, директор ИГСО подчеркнул, что существование ОПЕК очень выгодно России, потому что, когда ОПЕК договаривается о квотах, то более менее их соблюдает.

«Россия либо договаривается, либо не договаривается, но не связана дисциплиной ОПЕК в любом случае», — призвал не забывать Кагарлицкий.

Напомним, как сообщила газета The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии заказали исследование, посвящённое возможному распаду ОПЕК.

Также отмечается, что это исследование будет происходить на фоне подготовки в Америке антикартельного законопроекта, который позволит судам США рассматривать антимонопольные иски в адрес государств-членов ОПЕК, замешанных в картельных сговорах на мировом рынке нефти.

Кроме того, есть сведения, что в Эр-Рияде уже сомневаются в целесообразности долгосрочного существования картеля на фоне того, что Саудовская Аравия и Россия могут и без ОПЕК ощутимо влиять на мировой рынок нефти.

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