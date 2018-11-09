В крупнейшем вузе Урала раскрыли секрет «средних зарплат»

Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM Средние зарплаты в Уральском федеральном университете высчитываются по хитрой формуле. Об этом сообщил представитель альтернативного профсоюза УрФУ «Альтернативная солидарность» Дмитрий Трынов корреспонденту ИА REGNUM.

Трынов подчеркнул, что именно ориентируясь на «норматив подушевого финансирования», то есть средние зарплаты, вузу и выдают деньги из федерального бюджета. Но с зарплатами не все так просто.

«При расчете средних зарплат администрация учитывает всю сумму доходов преподавателей. Она включает как доходы от работодателя, так и прочие доходы, не связанные с преподавательским трудом», — заявил Трынов.

Например, берутся в учет заработки преподавателей, полученные за написание научных работ по грантам в свободное время, отметил общественник. Любопытно, что университет забирает до 20% полученных по гранту денег — за бухгалтерию.

Разумеется, прочие доходы учитываются в случае, если они проводились через УрФУ, а не через другой вуз.

Что же касается дохода от вуза-работодателя, то гарантированная часть оплаты труда у профессора в лучшем случае близка к 40 тыс. рублей (в случае большого стажа работы в УрФУ), заявил общественник. Данные деньги выплачиваются за общую нагрузку в 1520 часов в год. Стимулирующие выплаты тоже есть, но их получает сравнительно небольшое количество преподавателей, заявил представитель профсоюза.

Также преподаватель может совмещать преподавательскую и административную должность, а за «менеджмент» в вузе платят больше, чем за учебную работу. Получать такой «гибридный сотрудник» будет больше своих коллег, положительно влияя на статистику, отметил Трынов.

Отдельно представитель профсоюза отметил, что наблюдается расслоение работников. Часть преподавателей уходит в написание научных работ и больше ориентировано на заработки, чем на работу со студентами, а само преподавание ложится на плечи старых работников и молодых ассистентов. Это, по словам Трынова, не идёт на пользу качеству образования.

Напомним, 7 ноября ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил: чтобы зарабатывать в его вузе, «надо только поворачиваться». «А те, кто сидит, ну и сидите», — ответил ректор корреспонденту ИА REGNUM. В 2016 году как средние зарплаты в УрФУ назывались 60 тыс. в месяц у доцента и 90 тыс. у профессора. Но преподаватели гуманитарных факультетов отрицают данные цифры, заявляя о 30 и 42−44 тыс. соответственно.

О доходах ректора же известно конкретно: за 2017 год управленец получил 11,6 млн рублей. Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров за это же время заработал 4,6 млн рублей, а «второй» первый проректор Сергей Кортов — 7,3 млн рублей. Главный бухгалтер вуза Гавриил Агарков получил 5,7 млн рублей.