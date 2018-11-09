Путин: Россия вложила в экономику Казахстана $12,2 млрд

Петропавловск, Казахстан, , 15:02 — REGNUM Экономики России и Казахстана становятся всё более взаимосвязанными и интегрированными, углубляются отраслевые линии связи и взаимодействия, кооперации. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщается на сайте Кремля.

По итогам 2017 года товарооборот увеличился на 30% превысив $17,2 миллиарда. За январь-август 2018 года он прибавил еще 10%. Российские вложения в экономику Казахстана достигли $12,2 млрд, встречные инвестиции — $3,6 млрд. Совместно реализуются многочисленные проекты в таких отраслях как энергетика, автопром, машиностроение, химическая промышленность, обогащение урана и космос.

Путин: В мире туризм составляет 10% ВВП, в России и Казахстане — 1%

«Очень значимо, что 65% всех расчетов между российскими и казахстанскими экономическими операторами осуществляются в национальных валютах. Надеемся, что в самое ближайшее время этот показатель достигнет 70−75%», — отметил глава российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Казахстане. На встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Путин заявил, что в мире туризм составляет 10% ВВП, в России и Казахстане лишь 1%. Взаимодействие двух стран в сфере туризма — это большая выгода, оживление нашей межгосударственной торговли.

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