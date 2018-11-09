Рост будет получен за счет импорта: о товарообороте между Россией и Китаем

Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Удвоение товарооборота между Россией и Китаем в обозримом будущем маловероятно, а расти товарооборот будет скорее за счет импорта, чем экспорта, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 9 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя заявления министра экономического развития Максима Орешкина о росте товарооборота между двумя странами.

Как сообщалось ранее, Орешкин в интервью «Известиям» сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году уже превысил целевые показатели (100 млрд долларов) и составит, вероятно, около 110 млрд долларов.

Министр также отметил, что для удвоения объемов товарооборота нужны совместные проекты в сфере сельского хозяйства технологий, услуг, но подчеркнул, что достичь показателя в 200 млрд долларов будет значительно сложнее.

Когда говорится об удвоении, это, скорее, красивая цифра, которая сразу оседает в сознании. В действительности товарооборот, конечно, будет расти, но через сколько лет он удвоится, неясно. Это будет зависеть и от политической ситуации, и от архитектуры глобальной экономики, которая быстро меняется.

Есть проблема со структурой нашего товарооборота. Россия хочет экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью, а Китай заинтересован прежде всего в сырье, потому что производить добавленную стоимость он хочет сам. В таком подходе нет, как говорится, «ничего личного».

Товарооборот будет расти, скорее, за счет импорта. В ситуации санкций Россия ищет в Китае в том числе и высокотехнологичное оборудование, ту его часть, которую мы не производим сами и которая прежде покупалась в западных странах. Китай пока не в состоянии полностью удовлетворить эту потребность, но постепенно импорт такого оборудования будет расти, — отметил Бутуханов.