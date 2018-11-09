Путин: Россия и Казахстан приступили к развитию морского туризма

Петропавловск, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Россия и Казахстан вместе приступили к развитию морского туризма, путешествий по Каспию, которые предусматривают заходы круизных лайнеров в Астрахань, Дербент, Актау, а также в Баку, Туркменбаши и иранские порты. Первый комфортабельный корабль уже строится российскими компаниями. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщается на сайте Кремля.

Также в настоящее время уже реализуются крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма. В частности, масштабный международный туристический фестиваль «Большой Алтай» и маршрут «Алтай — Золотые горы», которые, по сути, становятся новыми региональными туристическими брендами.

Путин: «Палитра» туризма должна «заиграть» как следует

«Для реализации всех этих планов требуется модернизировать транспортную инфраструктуру, в том числе авиационную и автомобильную, вкладывать капиталы в гостиничное хозяйство, работать над дальнейшим повышением качества и конкурентоспособности туристических услуг», — подчеркнул глава российского государства.

Подробнее: Путин: В мире туризм составляет 10% ВВП, в России и Казахстане — 1%

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в мире туризм составляет 10% ВВП, в России и Казахстане лишь 1%. Взаимодействие двух стран в сфере туризма — это большая выгода, оживление нашей межгосударственной торговли.

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