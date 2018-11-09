Путин: У Казахстана есть все шансы стать первым среди торговых партнёров РФ

Петропавловск, Казахстан, , 14:38 — REGNUM Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2017 года увеличился на 30% м, превысив 17,2 млрд долларов. И это не предел. Россия дальше намерена наращивать эти показатели. Об этом в приветственном слове к участникам пленарного заседания XV Форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Петропавловске, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Только что мы с президентом Казахстана обсудили текущее состояние и возможности, имеющиеся для дальнейшего расширения двусторонних связей. Естественно, особое внимание уделили их торгово-инвестиционной составляющей», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что экономики России и Казахстана становятся всё более взаимосвязанными и интегрированными, углубляются отраслевые линии связи и взаимодействия, кооперации.

«Казахстан занимает после Белоруссии второе место среди наших торгово-экономических партнёров в пространстве СНГ. Темпы очень хорошие, как считают наши эксперты, специалисты. У Казахстана есть все шансы занять первое место», — добавил российский лидер.

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Главы России и Казахстана провели личную беседу

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Казахстане. Глава государства уже провёл личную встречу с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, на которой стороны обсудили вопросы российско-казахстанского взаимодействия в различных областях, и принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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