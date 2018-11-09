Путин: В мире туризм составляет 10% ВВП, в России и Казахстане -1%

Петропавловск, Казахстан, , 14:32 — REGNUM Кроме сотрудничества России и Казахстан в различных сферах, сейчас возникла ещё одна тема — туризм, которую ещё не открыли. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в мире туризм составляет 10% ВВП, в России и Казахстане лишь 1%. Россия — большая, конечно, стране. Казахстан тоже большой. Взаимодействие двух стран в сфере туризма — это большая выгода, оживление нашей межгосударственной торговли.

«Поэтому туризм нужно развивать. Он будет служить ещё большему сближению, лучшему знанию народов России и Казахстана и увеличению торгово-экономических отношений», — отметил глава российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Петропавловске (Казахстан). Он участвует в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 8 ноября он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

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